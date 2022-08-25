У Львові діти захисників отримують кошти на оздоровлення: як подати заявку

Цього року уже 288 дітей учасників бойових дій, які мешкають у Львівській громаді, отримали кошти на оздоровлення. Загальна сума виплат становить 1,3 млн грн. Подати заявку можна до 29 вересня – документи приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій приймає документи для надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні – мешканців Львівської міської територіальної громади.

Одноразову матеріальну допомогу надають дітям, віком до 18 років, у таких розмірах:

– дітям осіб, які брали безпосередню участь в АТО/ООС та загинули (пропали безвісти) або померли, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні – 6000 грн на кожну дитину.

– дітям з інвалідністю учасників АТО/ООС (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності – 7000 грн на кожну дитину.

– дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності, зокрема:

осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи – 4000 грн на кожну дитину.

осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – 3000 грн на кожну дитину.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги, один з батьків дитини (дітей) або уповноважений представник (опікун) подає до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41) заяву за встановленою формою.

Нагадаємо, програма оздоровлення дітей у Львові функціонує вже 8-й рік (з 2015 року). Попри військовий стан та повномасштабне вторгнення росії в Україну, Львів’яни продовжують коштом громади фінансово підтримувати бійців та їх сім’ї. У 2021 році цю допомогу отримали 552 дитини учасників бойових дій на загальну суму понад 2 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.