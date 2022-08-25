Роман Онишкевич: «Линів за грошима та кар'єрою не розуміє, що коїть?»

Керівник Центру експертних досліджень «Тема», львівський журналіст Роман Онишкевич про спільну творчість відомої української диригентки Оксани Линів та російського режисера Чернякова:

«Можемо привітати найвідомішу диригентку з Бродів Оксану Линів з новою звитягою! Подруга Моцарта-сина і Садового-мера на фестивалі у німецькому Байройті тріумфально віддиригувала вагнерівського «Летючого голландця» у постановці модного російського режисера, заслуженого дєятєля іскусств рф Дмітрія Чернякова.

Принагідно на сторінці у ФБ вона похвалилася «нашим DVD» із записом опери, де на титулі красуються імена Линів і Чернякова.

Якщо що, то Черняков, певно, добрий режисер, але ні разу навіть не «хароший рускій», а цілком обласканий режимом дєятєль.

Це вже вдруге поспіль бродівчанка і москвич демонструють вишуканій публіці своє бачення Вагнера. Певно, гарно…

Але у мене інше питання: Линів – реально дурнувата, чи за грошима та кар’єрою не розуміє, що коїть? Не розуміє, що через от таких сучок Європа матиме всі підстави вважати, що українці з московитами можуть співіснувати у мирі, злагоді та співпраці».

Як відомо українські мисткині почали бойкотувати концерти диригентки Оксани Линів через твори російських композиторів. Культурна платформа Ковчег «Україна» також засудила всесвітньовідому диригентку із Львівщини, за її співпрацю із росіянами під час повномасштабного вторгнення рашистів в Україну.

Довідка: Оксана Линів народилася у місті Броди Львівської області. Вона стала першою жінкою на посаді головного диригента Опери та філармонічного оркестру у місті Грац. У 2021 році стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі в Німеччині. Наразі Линів працює музичною директоркою Муніципального театру Болоньї.

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