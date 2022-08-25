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Окупанти вбили вже 376 дітей в Україні

Ольга Денисяка

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З початку повномасштабної збройної агресії рф і до 25 серпня щонайменше 1109 дітей постраждали в Україні від рук окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Станом на ранок 25 серпня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 376 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Всі дані ще встановлюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

24 серпня ворог здійснив ракетний обстріл смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинуло двоє дітей 6 та 11 років, ще п’ятеро дітей отримали поранення.

24 серпня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури м. Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей віком 10 та 16 років.  

В ніч на 25 серпня окупанти обстріляли с. Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Поранено троє дітей 2, 7 та 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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