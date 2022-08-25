На Львівщині «ухилянт» пропонував прикордонникам хабар за виїзд з країни

У пункті пропуску «Грушів», що на Львівщині, затримали військовозобов’язаного, який пропонував прикордонникам тисячу доларів хабаря. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західного кордону.

Так, за даними правоохоронців, 39-річний військовозобов’язаний українець пред’явив у пункті пропуску «Грушів» підроблений документ про навчання у Польщі. Щоб уникнути відповідальності та виїхати з України чоловік запропонував прикордонникам тисячу доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 369 (Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Йому загрожує до чотирьох років за ґратами. «Ухилянта» прикордонники передали співробітникам Нацполіції.

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