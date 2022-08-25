На Львівщині Mercedes-Benz збив 14-річну дівчину

У Львівському районі водій автомобіля Mercedes-Benz збив 14-річну місцеву мешканку. Дівчину з травмами госпіталізували до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 24 серпня о 18:50 год. у селі Замок Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz, 38-річний житель одного з сіл Львівського району, наїхав на пішохода, 14-річну мешканку району. Внаслідок ДТП малолітня дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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