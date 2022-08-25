ОСТАННІ НОВИНИ

На Донеччині затримали підлітка за співпрацю з росіянами

Анастасія Диняк

|

16-річний мешканець Бахмута на Донеччині співпрацював з російськими окупантами та збирав для них інформацію про розташування ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, за даними правоохоронців, у червні-липні 2022 року 16-річний мешканець Бахмута через месенджер передавав росіянам інформацію щодо місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів ЗСУ в Бахмутському районі.

В Генпрокуратурі додають, що підліток має стійкі проросійські переконання.

Неповнолітньому повідомили про підозру за фактом поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал