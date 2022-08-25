На Донеччині затримали підлітка за співпрацю з росіянами

16-річний мешканець Бахмута на Донеччині співпрацював з російськими окупантами та збирав для них інформацію про розташування ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, за даними правоохоронців, у червні-липні 2022 року 16-річний мешканець Бахмута через месенджер передавав росіянам інформацію щодо місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів ЗСУ в Бахмутському районі.

В Генпрокуратурі додають, що підліток має стійкі проросійські переконання.

Неповнолітньому повідомили про підозру за фактом поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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