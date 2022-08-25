На Дніпропетровщині зросла кількість жертв ракетного удару РФ

Кількість жертв російської атаки по залізничній станції Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області зросла до 22 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Так, кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян зросла з 15 до 22 осіб. Ще близько пів сотні людей отримали поранення.
«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Обов’язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 24 серпня росіяни завдали удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині.
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Анастасія Диняк