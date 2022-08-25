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На Дніпропетровщині зросла кількість жертв ракетного удару РФ

Анастасія Диняк

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Кількість жертв російської атаки по залізничній станції Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області зросла до 22 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Так, кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян зросла з 15 до 22 осіб. Ще близько пів сотні людей отримали поранення.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Обов’язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 серпня росіяни завдали удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині.

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