Львівські патрульні повернули матері зниклого хлопчика

У Львові на День Незалежності патрульні розшукали зниклого 5-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Парульні оперативно прибули на виклик про зникнення дитини на вулиці Пекарській. Схвильована жінка розповіла, що вона відволіклась, вийшовши з приміщення стоматології, а її син тієї миті зник.

Патрульні Василь Тарнавський та Андрій Балушка, отримавши опис розпочали пошуки дитини. Охоронці порядку обстежили прилеглі вулиці та двори, однак безуспішно.

Прямуючи біля парку Погулянка та розпитуючи перехожих, патрульним вдалось дізнатися, що схожий за описом хлопець пішов в напрямку вулиці Пасічної.

Вже невдовзі інспектори розшукали згубу. З матір’ю провели профілактичну бесіду та повернули зниклого сина.

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