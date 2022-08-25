Іспанія підготувала нову військову допомогу для України

У середу, 24 серпня, Міністерство оборони Іспанії заявило про відправку в Україну батареї ППО, боєприпасів та броньовані автомобілі. Про це пише Європейська правда, із посиланням на El Pais.

Так, до пакету військової допомоги для України увійшли: близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії, повна батарея протиповітряної оборони та 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро.

Броньовані авто та боєприпаси уже в розпорядженні української влади.

До того ж, на «терміновий запит» підготували вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження очікується у вересні.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зауважив, що Україну найбільше цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів. Про це він уже повідомив уряд Іспанії.

«Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні», – наголосив посол.

Водночас, Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу Військово-Повітряних Сил України «в країні-союзниці», назву якої в Міноборони не уточнили.

Нагадаємо, у квітні цього року Іспанія оголосила про передачу Україні 200 тон озброєння та військового спорядження.

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