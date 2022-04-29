Іспанія надіслала 200 тонн військової допомоги для України

Іспанський корабель «Ізабель» прибув до Польщі. Він доставив 200 тонн озброєння та військового спорядження для України. Про це пише Dziennik.

Так, іспанський корабель вже прибув до польського порту Гдиня. Наразі вантаж є найбільшим за обсягом серед допомоги, яку надала Іспанія.

«Це найбільша військова допомога , яку Іспанія надала Збройним силам України на сьогодні. Крім озброєння, в поставку входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків», – йдеться у повідомленні.

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