Росіяни вбили дитину на Дніпропетровщині

Унаслідок ворожого обстрілу Синельниківського району на Дніпропетровщині загинула дитина. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Так, у середу, 24 серпня, російські військові обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Одна ворожа ракета влучила у приватний будинок. Унаслідок цього загинула 11-річна дитина.
«Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів», – йдеться у повідомленні.
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Анастасія Диняк