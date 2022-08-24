Росіяни вбили дитину на Дніпропетровщині

Унаслідок ворожого обстрілу Синельниківського району на Дніпропетровщині загинула дитина. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Так, у середу, 24 серпня, російські військові обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Одна ворожа ракета влучила у приватний будинок. Унаслідок цього загинула 11-річна дитина.

«Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів», – йдеться у повідомленні.