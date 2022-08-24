У Львові викрили конвертаційний центр

Правоохоронці викрили у Львові незаконну діяльність підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, що надавав послуги з несплати податків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

«Встановлено, що вказані підприємства надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та штучного формування податкового кредиту іншим суб’єктам господарювання, шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій, без їх реального проведення», – йдеться в повідомленні.

В офісах підприємств провели обшуки. Там знайшли та вилучили речові докази, які свідчать про вчинення злочину, зокрема: чорнові записи та чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, 32 печатки підприємств, з ознаками фіктивності, які входили до складу групи, податкову документацію тощо.

Крім того, директору підприємства, яке незаконно сформувало та завищило податковий кредит, внаслідок чого ухилилось від сплати до бюджету податків на суму понад 3,2 млн грн, вже повідомили про підозру за ст. 212 КК України.

Правоохоронці не розголошують назву фірми, яку викрили на ухиленні від сплати податків. За даними ZAXID.NET, підозрюваною є директорка львівського ТзОВ «АЇР-ТОРГ», мешканка Городка Зоряна Лесик. За даними YouControl, фірма зареєстрована три роки тому у Львові. ЇЇ основний вид діяльності – «діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами». Після оголошення директорці підозри «АЇР-ТОРГ» припинило свою діяльність, як і низка інших фірм, пов’язаних із Зоряною Лесик.

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