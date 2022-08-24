Біля Львова чоловіка вдарило струмом під час розвантажування авто

В Підбірцях біля Львова чоловіка вдарило струмом в автомобілі, коли він розвантажував вантаж. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Нещасний випадок стався 23 серпня о 13:16 год. в селі Підбірці Львівського району.

Рятувальники, які приїхали на виклик, з’ясували, що коли водій розвантажував вантаж з автомобіля MAN, він зачепив електричні дроти і його вдарило струмом. Після цього вантажівка загорілась.

Медики, які були вже на місці події, надавали допомогу чоловікові. Рятувальники за допомогою спецобладнання від’єднали автомобіль від лінії електропередач та ліквідували займання.

О 14:37 пожежу локалізували та о 14:43 ліквідували. Потерпілого з місця події госпіталізували до медзакладу.

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