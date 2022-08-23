Олег Шахрай очолив Львівську митницю

У вівторок, 23 серпня, колективу Львівської митниці офіційно представили нового виконувача обов’язків керівника Олега Шахрая. Про це Львівському порталу підтвердила речниця Львівської митниці Тетяна Самотий.

За даними Антикорупційного моніторингу Львівщини, Олег Шахрай працює на митниці понад 26 років. У грудні минулого року він був призначений в.о.керівника Харківської митниці, де з початком окупації лише на одному МП 42 митника перейшли на бік росії.

З декларації за 2020 рік відомо що він має дружину і двох дітей, У його власності – дві земельні ділянки у Плесецькому на Київщині, у власності дружини, яка працює в СБУ – квартира у Києві та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.

Додамо, що до цього Львівську митницю очолював Даніїл Меньшиков.

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