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На ремонті школи на Стрийщині розікрали пів мільйона гривень

Ольга Денисяка

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За привласнення понад пів мільйона гривень з держбюджету судитимуть директора будівельного фірми, яка ремонтувала школу у Стрийському районі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Товариство робило капітальний ремонт школи-ліцею на Стрийщині на замовлення однієї з міських рад регіону. Встановлено, що директор фірми вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’єму та якості робіт.

За даними прокуратури, таким чином він розікрав 535 тисяч гривень.

Керівнику підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 366 КК України). На майно обвинуваченого наклали арешт на суму понад 300 тис грн.

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