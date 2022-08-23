На найвищому на Львівщині стяготримачі урочисто підняли прапор України

23 серпня, у День Державного прапора України, біля Національної академії сухопутних військ урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Він замайорів на найвищому в області флагштоку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Урочистості відбулися біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де торік облаштували найвищий у Львівській області стяготримач. Його висота становить 50,5 м.

У День прапора тут зібрались курсанти, військові, громадськість, керівництво міста та області, а також представники Луганської ОВА, аби велично підняти синьо-жовтий стяг. Зробити це доручили ліцеїсту Луганського обласного ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою та ліцеїсту Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

«Прапор – це символ незалежності та боротьби. Вітаю у нас на Львівщині делегацію з Луганщини. У 2014-му вона першою давала відсіч окупантам. Відтоді у Львівській обласній адміністрації зберігається прапор, який привезли воїни з цієї області. Ми оберігаємо його як найбільшу реліквію. Завдяки Збройним Силам України ми можемо стояти під нашим прапором. Він скоро замайорить над усіма тимчасово окупованими територіями. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за нашу землю. Слава Україні!», – зазначив очільник області Максим Козицький.

Зазначимо, зараз із візитом на Львівщині перебуває глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив: вірить, що наступний День прапора і День Незалежності України буде святкувати у звільненій Луганській області.

«Львівщина і Луганщина – це Україна. Ми звільнимо усі наші землі. Ми багато зробили, щоб Луганська область почала відновлюватись і наші друзі, які щороку приїжджали піднімати прапор у Сіверодонецьку, добре знають, як розвивалось це місто. На жаль, сьогодні не можемо розвивати область. Але тішить, що у нас є друзі на Львівщині і ми можемо тут святкувати. Дуже сподіваюсь, що наступного року ми підніматимемо український прапор над українським Луганськом. Дякую ЗСУ за те, що Луганська область майже пів року була одним із форпостів і утримувала рашистську навалу!», – наголосив Сергій Гайдай.

«Відзначаючи День Державного прапора України, ми насамперед згадуємо та вшановуємо покоління наших мужніх захисників від княжих часів до сьогодення, котрі захищали нашу Батьківщину від підступних загарбників. Особливо знаковим це свято є сьогодні, коли український народ дає відсіч російським окупантам, які пів року тому знову вдерлися на святу українську землю», – зі свого боку наголосив начальник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Під час урочистостей біля вишу також відкрили 27-метровий стінопис, який створили художники під керівництвом професора Львівської національної академії мистецтв Любомира Медвідя.

Він розповідає про історію боротьби українського народу за свою незалежність.

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Фото: ЛОВА, Facebook Павла Ткачука