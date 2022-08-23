На Львівщині депутата селищної ради піймали на хабарі

На Львівщині депутата селищної ради без укладення відповідних договорів та проведення офіційної оплати залучав до роботи підрядників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 37-річний мешканець Яворівщини, директор одного з комунальних підприємств Львівщини, який також є депутатом селищної ради, заробляв кошти незаконним шляхом. Посадовець передавав спецтехніку в користування та залучав до робіт підпорядкованих працівників без укладання відповідних договорів. Таким чином офіційна оплата не фіксувалася.

За даними Нацполції Львівщини, зловмисник вимагав гроші у місцевого мешканця за облаштування його земельної ділянки.

Чиновника затримали після того, як він отримав 38 тисяч гривень хабаря. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Чоловіку загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.