Львівська філармонія запрошує на концерт музики Бетховена і Брамса

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії презентує цикл концертів, у якому звучатимуть композиції, з якими колектив гастролюватиме містами США вже на початку 2023-го. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

Концерт «Бетховен. Брамс» відбудеться за участі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під керівництвом головного дириґента Теодора Кухара та знаної солістки – піаністки Оксани Рапіти.

«У їх виконанні прозвучать твори, у яких переплетуться відвага та сміливість, біль втрати та глибока пошана, кохання та віра! Хоч композиції, які звучатимуть цього вечора, написані понад двісті років тому, музичні картини та почуття, зафіксовані у партитурах геніями свого часу, і до сьогодні резонують, торкають та дають поштовх до роздумів», – йдеться в повідомленні.

Для слухачів у Концертному залі Людкевича звучатимуть сповнена драми і емоцій «Трагічна увертюра» Брамса, Сьома симфонія Бетховена, яка є одним із найпопулярніших творчих опусів віденського класика, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса, у якому композитор зафіксував свої ніжні почуття до Клари Шуман (дружини відомого композитора-романтика Роберта Шумана).

Ці композиції стануть невід’ємною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших знаних американських містах.

26 серпня о 18:00 відбудеться перша подія серії, яка об’єднає твори Людвіґа ван Бетховена і Йоганнеса Брамса. Квитки можна придбати за цим посиланням.

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