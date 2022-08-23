Львів відновлює тенісну інфраструктуру для професійних тренувань

У Львові відкрили тенісну школу LEOLAND, якій немає аналогів на Заході України. Відкриття, що довелося відкласти через початок повномасштабної війни з росією, відбулося у липні.

Будувати та оснащувати спортивно-розважальний комплекс не припиняли впродовж військових дій. Наразі роботу над спортивною частиною комплексу завершено, тренерський склад та сервісні служби повністю сформовані, заходи безпеки запроваджені: зокрема, у комплексі облаштоване бомбосховище. Тож тенісні корти вже відкриті для усіх бажаючих!

«Поява нової тенісної школи у Львові – це значна подія для тенісної спільноти країни. Українські тенісисти, які зараз змушені готуватися до міжнародних турнірів на базах інших країн, відтепер мають шанс повернутися додому та продовжити тренування у Львові. Адже хардові корти LEOLAND відповідають стандартам Міжнародної Федерації з тенісу та, завдяки новітнім технологіям та високій якості робіт, можуть конкурувати навіть із визнаними тренувальними базами Європи», – зазначає виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін.

Через війну разом із громадською інфраструктурою України значно постраждала і спортивна: зокрема, пошкоджено тренувальну базу у Пущі Водиці в Києві, згорів вщент Тенісний центр ФТУ в Ірпені; пошкоджені бази у Бучі та Святопетрівському. Отже, відкриття сучасної тенісної школи із якісним “хардом” у відносно безпечній частині України – у Львові – це можливість реанімувати теніс в Україні і наш шанс на виховання нових поколінь українських спортсменів міжнародного класу.

Тенісні корти LEOLAND укомплектовані сучасним професійним обладнанням, тож за рівнем не поступаються європейським центрам, а у деяких моментах навіть перевершують їх.

Через те, що корти LEOLAND закриті, вони мають систему кондиціонування, а це означає комфортні умови тренувань у будь-яку пору року, незважаючи на погодні умови. Та, мабуть, найбільша перевага нового тенісного центру у Львові – це виконане за найвищими стандартами покриття хард – найпопулярніше у сучасному тенісі.

Як свідчить статистика, найбільші турніри світу продовжують поступово відмовлятися від трави і ґрунту і переходити на хард.

«Хард вже більше 50 років є найпопулярнішим покриттям у міжнародних змаганнях, і наразі 80% світового тенісу відбувається саме на харді. Це пояснюється елементарним технічним прогресом. Хард – це синтетичне штучне покриття, яке має величезний потенціал для впровадження покращень, у той час як у ґрунті чи траві місця для розвитку вже не залишилося», – розповідає головний тренер збірних команд України Михайло Філіма.

Хард має постійні характеристики, тому вірогідність отримати травму на корті з якісним хардовим покриттям набагато менша. Тільки неякісний хард може бути травмонебезпечним або створювати інші проблеми. Але це аж ніяк не стосується тенісних кортів LEOLAND, які створено за міжнародними стандартами та підтверджено сертифікатами. Тож тренування у LEOLAND – це найкоротший шлях до перемог на світових турнірах.

Наразі триває набір у групи для дітей та дорослих. Наступний етап – підготовка до проведення на кортах LEOLAND турнірів національного та міжнародного формату.

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