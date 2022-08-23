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Львів’яни вибороли вже три медалі на Іграх воїнів у США

Анастасія Диняк

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На Іграх воїнів у Орландо львів’яни вибороли золоту, срібну та бронзову медалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у США тривають Ігри воїнів, серед учасників є зокрема мешканці Львова. Вони вже встигли здобути три медалі для України.

Сергій Калитюк виборов перше місце у кульовій стрільбі та здобув срібну медаль у хендбайку на дистанції 1500 метрів. У цій ж дисципліні на цій дистанції здобув «бронзу» Віктор Легкодух.

Зазначимо, Warrior Games – це багатоспортивний захід для поранених чи хворих службовців та ветеранів, організований Міністерством оборони США. Участь у Іграх воїнів у США беруть приблизно 300 осіб. США представляють шість команд, а Україну та Канаду – по одній. Делегація кожної з команд складає приблизно 40 осіб.

Львівщину у різних видах спорту представляють Сергій Калитюк, Віктор Легкодух, Ігор Галушка, Дмитро Афанасьєв та Олександр Заставський.

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