ДБР ідентифікувало ще двох окупантів, які чинили звірства на Київщині

Державне бюро розслідувань встановило особи двох російських військових, які вторглись в Україну та знущались з цивільних на Київщині. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

Підозри у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) оголосили двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія).

Встановлено, що ці військові тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабної військової агресії рф проти України.

«Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття “живим” щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства», – йдеться в повідомленні.

Також вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів.

За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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