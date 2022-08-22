За час війни в Україні німецькі компанії втратили 10 млрд євро

Через санкції проти РФ та вихід з російського ринку німецькі компанії списали понад 10 мільярдів євро з початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише газета Handelsblatt.

Так, німецьке видання проаналізувало фінансові звітності компаній та прийшло до висновку, що через вихід із російського ринку чи скорочення співпраці з РФ німецький бізнес втратив понад 10 мільярдів євро. Відтепер компанії не враховуватимуть у своїй звітності прибуток від матеріальних активів та акцій у Росії та Білорусі, адже не розраховують на нього.

Зокрема німецький енергогігант Uniper відзвітував про рекордні збитки у розмірі 12,4 мільярда євро. Окрім того, Uniper списав зі свого балансу 2 мільярди євро. Причиною цьому стало також замороження проекту «Північний потік-2» та призупинення роботи російської дочірньої компанії Unipro.

«Не тільки Uniper, але й інші великі компанії, такі як BASF, надто мало враховували в аналізі ризиків російські поставки газу і тепер змушені вирішувати складні питання зведення балансів з метою покриття втрат», – йдеться у повідомленні.