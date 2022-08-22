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Укрзалізниця відновлює «Бойківський експрес»

Ольга Денисяка

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До Дня Незалежності України Укрзалізниця відновлює поїзд «Бойківський експрес», маршрутом Київ Славське. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

24 серпня о 06:08 з Києва (перший рейс кільцевої електрички прибуває до центрального вокзалу о 05:56), проїжджає у Львів об 11:56-12:06 та прибуває на станцію Славське о 13:58. Зворотно вирушає о 14:28, Львів 16:24-16:34, Київ 22:20.

Квитки на потяг Інтерсіті+ №745/746 Київ Славське будуть доступні за 10 діб заздалегідь. Найближчим часом з’являться в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах Укрзалізниці.

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