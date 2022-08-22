У Пустомитах на ремонті школи розікрали понад 300 тисяч гривень

На афері під час ремонту однієї із шкіл в Пустомитах директор будівельного підприємства привласнив понад 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, відділ освіти Пустомитівської міськради оголосив тендер на ремонт приміщення школи. За результатами тендеру із було укладено договір з підприємством.

Директор підприємства підробив офіційні документи та вніс до них завищену вартість. Унаслідок цього він привласнив понад 300 тисяч гривень.

Керівнику фірми повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.