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У Пустомитах на ремонті школи розікрали понад 300 тисяч гривень

Анастасія Диняк

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На афері під час ремонту однієї із шкіл в Пустомитах директор будівельного підприємства привласнив понад 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, відділ освіти Пустомитівської міськради оголосив тендер на ремонт приміщення школи. За результатами тендеру із було укладено договір з підприємством.

Директор підприємства підробив офіційні документи та вніс до них завищену вартість. Унаслідок цього він привласнив  понад 300 тисяч гривень.

Керівнику фірми повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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