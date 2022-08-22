У Львові водій із перевищеною у 16 разів нормою алкоголю врізався в авто патрульних

На перехресті вулиць Стрийської – Луганської п’яний як чіп водій без прав в’їхав у машину патрульних. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у неділю, 21 серпня, близько 14:30 год. на вул. Стрийській. Тут водій автомобіля Chevrolet Captiva врізався у машину патрульних, яка якраз виїжджала з вул. Луганської.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Втім 36-річного винуватця ДТП виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на Drager’і показала результат – 3,28 проміле. Він перевищує дозволену норму більше ніж у 16 разів.

Також з’ясувалось, що горе-водій не мав прав.

На львів’янина склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст.124 (порушення ПДР, що привезло до ДТП) КупАП, а також на нього винесли постанову ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.



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