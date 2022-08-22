ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові потяг насмерть збив двох людей

Ольга Денисяка

|

20 серпня на станції «Підзамче» у Львові потяг збив двох людей. Від отриманих травм вони загинули на місці. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, 20 серпня о 09:49 год. на станції «Підзамче» (Шевченківський район) потяг «Запоріжжя – Івано-Франківськ» наїхав на двох людей.

Постраждалі – 42-річний чоловік та 66-річна жінка. Від отриманих травм вони загинули на місці. Зараз обставини події з’ясовують правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал