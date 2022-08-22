У Львові потяг насмерть збив двох людей

20 серпня на станції «Підзамче» у Львові потяг збив двох людей. Від отриманих травм вони загинули на місці. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, 20 серпня о 09:49 год. на станції «Підзамче» (Шевченківський район) потяг «Запоріжжя – Івано-Франківськ» наїхав на двох людей.

Постраждалі – 42-річний чоловік та 66-річна жінка. Від отриманих травм вони загинули на місці. Зараз обставини події з’ясовують правоохоронці.

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