Росіяни ведуть обстріли поблизу Запорізької ТЕС

Мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що російські окупанти обстріляли центральний тепловий пункт в Енергодарі та влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС. Про це пише «Українська правда».

Так, у понеділок, 22 серпня, російські військові з мінометів обстріляли Енергодар. Унаслідок цього пошкоджено центральний тепловий пункт міста. За даними Орлова, ремонтні роботи триватимуть щонайменше до ранку.

Окрім того, окупанти обстріляли автомобіль поблизу Запорізької ТЕС. За попередньою інформацією, загинув один чоловік та ще кілька людей отримали поранення. У провокації росіяни звинуватили українських військових.

«Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату», – написав мер Енергодару.