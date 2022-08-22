Повітряні Сили «вполювали» російського «Алігатора» і сім безпілотників

У неділю, 21 серпня, українські військові збили ворожий вертоліт Ка-52, який називають «Алігатором», сім російських безпілотників і дві ракети «Калібр». Про це йдеться на сторінці Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Минулої доби наші зенітні ракетні підрозділи завдали втрат російським окупантам, знищивши їхній вертоліт Ка-52, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети «Калібр».

Де саме українські військові збили ворожий гелікоптер, наразі не відомо. Втім вартість Ка-52 оцінюють у 15-16 мільйонів доларів, а однієї ракети «Калібр» – у 6,5 мільйона доларів.

Також 21 серпня бомбардувальна та штурмова авіація України здійснила близько десяти авіаударів по позиціях рашистів.

«Завдано вогневого ураження по бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога», – кажуть у Повітряних Силах.

Нагадаємо, за пів року війни в Україні росія вже втратила 234 свої літаки, 198 гелікоптерів, 815 безпілотників та 45 400 своїх військових.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.