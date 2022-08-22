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На Червоноградщині викрили пів мільйонну аферу зі шкільними партами

Ольга Денисяка

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У Червоноградському районі підприємець поставляв школам неякісні шкільні меблі. Через це бюджет втратив пів мільйона гривень. Тепер шахраю загрожує до 12 років неволі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у 2018 році підприємець переміг у тендері на постачання 560 парт та стільців для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів району. При цьому він надав замовнику – Радехівській районній державній адміністрації – сертифікат якості меблів та сертифікат їх відповідності.

Проте, як в подальшому встановили правоохоронці та згідно висновків товарознавчих експертиз, ці меблі виявились непридатними для використання. Таким чином місцевому бюджету завдали збитків на суму понад 550 тисяч гривень.

Слідчі повідомили підприємцю про підозру у шахрайстві (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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