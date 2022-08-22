ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС готує місію для тренування українських військових, – Боррель  

Ольга Денисяка

|

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня анонсував місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні. Як повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph, про це Боррель заявив у понеділок на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

«Видається розумним, що війна, яка триває нині і буде тривати, вимагає зусиль не лише в контексті постачання озброєння. Саме це зараз обговорюється між державами-членами й буде обговорюватися на політичному рівні наступного тижня», – зазначив він.

Боррель уточнив, що подробиці тренувальної місії ЄС будуть розглянуті після зустрічі в Празі, яка починається в понеділок. За його словами, така місія буде дислокуватися не безпосередньо в Україні, а в сусідній країні.

«Звісно, це буде велика місія, я так вважаю. Будь-яка місія має відповідати рівню конфлікту», –зазначив топдипломат ЄС, нагадавши, що деякі держави вже допомагають українським військовим у підготовці.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал