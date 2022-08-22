ЄС готує місію для тренування українських військових, – Боррель  

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 22 серпня анонсував місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні. Як повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph, про це Боррель заявив у понеділок на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

«Видається розумним, що війна, яка триває нині і буде тривати, вимагає зусиль не лише в контексті постачання озброєння. Саме це зараз обговорюється між державами-членами й буде обговорюватися на політичному рівні наступного тижня», – зазначив він.

Боррель уточнив, що подробиці тренувальної місії ЄС будуть розглянуті після зустрічі в Празі, яка починається в понеділок. За його словами, така місія буде дислокуватися не безпосередньо в Україні, а в сусідній країні.

«Звісно, це буде велика місія, я так вважаю. Будь-яка місія має відповідати рівню конфлікту», –зазначив топдипломат ЄС, нагадавши, що деякі держави вже допомагають українським військовим у підготовці.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.