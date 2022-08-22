Біля Львова зіткнулись два мотоциклісти

Ввечері 21 серпня неподалік Львова зіткнулись двоє мотоциклістів, один з яких є неповнолітнім. Їх двох госпіталізували до медзакладів з травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 21 серпня близько 21:30 год. у селі Гамаліївка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись два скутери «Хонда», якими керували місцеві мешканці віком 17 та 33 роки. Внаслідок події обидва скутеристи отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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