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росія не може сформувати нові підрозділи через брак охочих іти на війну, – розвідка

Наталя Дуляба

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У росії не можуть сформувати нові підрозділи, адже охочих іти воювати в Україні практично немає. Не сприяють цьому наразі й «заохочувальні бонуси», які пропонують військовим. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, у нижньогородській області рф фактично зірване формування танкового батальйону, яке стартувало на початку липня. Із необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

Для більшої вмотивованості керівництво області пообіцяло з 1 вересня виплачувати по 10 тисяч рублів щомісячної фінансової допомоги тим сім’ям «добровольців-контрактників», у яких діти навчаються у 10-11 класах. Втім навіть це не спричинило значного притоку охочих відправитись на війну в Україні.

В розвідці додають, що в росії створили нову мобілізаційну систему, яка передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Тобто у кожній регіональній одиниці формують підрозділи, які фінансують коштом місцевого бюджету.

При цьому саме завдяки такому підходу кремль позбувається тих громадян, які найбільше здатні до протестів у росії.

«В зону особливої уваги “рекрутерів” потрапляють, в першу чергу, представники “малих народів” та найбідніше населення. Згідно зі соціальними дослідженнями, саме ці категорії мають найбільший “протестний потенціал” через погіршення соціально-економічної ситуації», – пояснює українська розвідка.

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