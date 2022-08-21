ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Львівщини застрелив свого зятя, а потім скоїв самогубство

Наталя Дуляба

|

74-річний мешканець Самбірського району застрелив із рушниці свого зятя, а потім наклав на себе руки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався у неділю вранці, 21 серпня, в одному зі сіл Самбірського району. Тут виявили мертвим 46-річного місцевого жителя із вогнепальним пораненням в ділянці серця. Крім того, у будинку також знайшли ще одне тіло 74-річного чоловіка із вогнепальним пораненням голови.

Як попередньо встановили правоохоронці, обидва загиблі – зять і тесть. Між ними виник конфлікт, після чого старший чоловік вистрелив із незареєстрованої гладкоствольної рушниці у груди молодшому, в результаті чого той помер на місці події.

Після 74-річний чоловік зачинився в своїй кімнаті та скоїв самогубство, здійснивши постріл собі в голову.

Зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство».

Наразі триває слідство, поліцейські з’ясовують всі обставини злочину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал