Мешканець Львівщини застрелив свого зятя, а потім скоїв самогубство

74-річний мешканець Самбірського району застрелив із рушниці свого зятя, а потім наклав на себе руки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався у неділю вранці, 21 серпня, в одному зі сіл Самбірського району. Тут виявили мертвим 46-річного місцевого жителя із вогнепальним пораненням в ділянці серця. Крім того, у будинку також знайшли ще одне тіло 74-річного чоловіка із вогнепальним пораненням голови.

Як попередньо встановили правоохоронці, обидва загиблі – зять і тесть. Між ними виник конфлікт, після чого старший чоловік вистрелив із незареєстрованої гладкоствольної рушниці у груди молодшому, в результаті чого той помер на місці події.

Після 74-річний чоловік зачинився в своїй кімнаті та скоїв самогубство, здійснивши постріл собі в голову.

Зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство».

Наразі триває слідство, поліцейські з’ясовують всі обставини злочину.

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Фото: поліція