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Львівщина втратила ще одного свого захисника на війні

Наталя Дуляба

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У бою з російськими окупантами загинув 26-річний мешканець Львівського району Іван Дребот. Про це йдеться на сторінці Підберізцівської громади у Facebook.

Іван Дребот був мешканцем села Чижиків, що неподалік Львова. Загинув під час боїв на передовій із російськими загарбниками.

Герою було всього лише 26 років. У нього залишились дружина та батьки. Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

«Глибокі співчуття дружині, батькам, побратимам, усім рідним і близьким. Розділяємо з вами біль непоправної втрати.  Україна втрачає своїх найкращих синів, такою гіркою є ціна свободи», – кажуть у Підберізцівській громаді.

У зв’язку з загибеллю Івана Дребота у Підберізцівській громаді скасували благодійний фестиваль, під час якого мали збирати кошти на ЗСУ.

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