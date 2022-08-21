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Армія рф не може піти у наступ через масові відмови солдат, – перехоплення

Наталя Дуляба

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російські окупаційні війська не можуть здійснити запланований наступ в одній із зон активних бойових дій в Україні, бо не мають відповідних сил – вояки масово відмовляються виконувати поставлені завдання. Про це йдеться у телефонній розмові рашиста, яку перехопила й оприлюднила українська розвідка.

російський окупант розмовляючи, вочевидь зі своєю дружиною, розповідає: ситуація на полі бою катастрофічна, солдати масово відмовляються виконувати завдання. Але горе-вояка радіє, бо впевнений, що найближчим часом потрапить додому.

Так, рашист каже, що його підрозділ от-от виведуть з Україну і вони «нарешті звалять нарешті, бо це п… (жах, – ред.)».

«Ми вже все. У нас вже люди здаються, вже стільки людей відмовились (виконувати поставлені завдання, – ред.). У нас найближчим часом наступ мав би бути, а людей не вистачає, бо всі відмовились. Тут реально задниця», – додає загарбник.

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