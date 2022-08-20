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Росіяни влучили в багатоповерхівку на Миколаївщині: серед поранених є діти

Ольга Денисяка

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Російські війська завдали ракетного удару по місту Вознесенськ в Миколаївській області. Внаслідок удару поранення отримали 9 людей, серед них є діти. Про це повідомив у Телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п’ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують», – написав Кім.

Згодом Віталій Кім новив інформацію та повідомив про вже 9 поранених, серед яких є  4 дітей. Всі діти перебувають у важкому стані, їх вік від 3 до 17 років. Одній дівчинці уламок вирвав око.

Додамо, що сьогодні зранку українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю чотири російські ракети.

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