Над Дніпропетровщиною збили ворожі ракети «Калібр»

Зранку 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю чотири російські ракети. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська запустили по обалсті чотири крилаті ракети «Калібр». Протиповітряній обороні вдалося збити всі.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що аби збити російські ракети, ЗСУ використали лише чотири ракети комплексу С-300.

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