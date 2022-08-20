ОСТАННІ НОВИНИ

Під час пожежі в будинку загинув мешканець Стрийщини

Ольга Денисяка

|

Ввечері 19 серпня В селі у Стрийському районі Львівщини загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув 63-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в ГУ ДСНС Львівщини.

Пожежа сталсь близько 22:40 год. в с. Ліщини Стрийського району. Там загорівся дерев’яний житловий будинок, розміром 60 кв. м.

Коли рятувальники приїхали на виклик, житловий будинок був повністю охоплений вогнем, також була імовірність перекидання вогню на сусідні будівлі. Очевидні розповіли, що в будинку можуть бути люди.

Через сильне задимленя вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки палаючої будівлі в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився 63-річний чоловік власниці будинку.

О 00:08 20 серпня вогнеборці локалізували пожежу, та о 01:08 ліквідували. Вогонь знищив будинок повністю.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі зраз встановлюють.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал