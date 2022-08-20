Під час пожежі в будинку загинув мешканець Стрийщини

Ввечері 19 серпня В селі у Стрийському районі Львівщини загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув 63-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в ГУ ДСНС Львівщини.

Пожежа сталсь близько 22:40 год. в с. Ліщини Стрийського району. Там загорівся дерев’яний житловий будинок, розміром 60 кв. м.

Коли рятувальники приїхали на виклик, житловий будинок був повністю охоплений вогнем, також була імовірність перекидання вогню на сусідні будівлі. Очевидні розповіли, що в будинку можуть бути люди.

Через сильне задимленя вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки палаючої будівлі в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився 63-річний чоловік власниці будинку.

О 00:08 20 серпня вогнеборці локалізували пожежу, та о 01:08 ліквідували. Вогонь знищив будинок повністю.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі зраз встановлюють.

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