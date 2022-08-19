У Львові чоловіки продавали автомобілі, які призначалися для ЗСУ

У Львові підприємець організував злочинну групу, яка ввозила з-за кордону авто нібито для ЗСУ, однак продавала їх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, підприємець-волонтер зі Львова разом зі спільниками з Запоріжжя ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, призначеної нібито для українських військовослужбовців. Документи на авто оформляли через благодійну організацію.

Зловмисники привезли до України та намагалися продати три авто загальною вартістю 12 300 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.