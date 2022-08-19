Окупанти погрожують сім'ям, чиї діти не підуть до окупованих шкіл

На тимчасово окупованій Херсонщині російські окупанти чинять тиск на тих батьків, які не віддають своїх дітей на навчання в захоплених рашистами школах. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі національного спротиву.

З вересня окупанти планують розпочати навчальний рік за російською програмою. Відтак це будуть пропагандистські осередки для русифікації українських школярів. Однак, батьки не хочуть віддавати своїх дітей у такі школи.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, окупанти почали погрожувати виселенням сімей, які не погоджуються віддавати своїх дітей у захоплені школи.

Крім того, росіяни обіцяють конфіскувати їхнє майно. Як попередження, всі батьки, які не подадуть заяви про навчання дітей до їхніх навчальних закладів оштрафують на 148 тис. рублів.

Відтак, у Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих територій негайно евакуюватись на період операції зі звільнення території.

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