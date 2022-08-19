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На Хмельниччині чоловік поширював ідеї «руского міра» в мережі

Анастасія Диняк

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Правоохоронці вилучили близько 100 терабайтів пропагандистської інформації. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 48-річний чоловік адміністрував створені вебресурси, які містили російську пропаганду. Серверне обладнання він встановив у власній оселі.

Загалом кіберполіція виявила понад 100 терабайтів інформації, зокрема фото та відеоматеріали щодо комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, незаконних збройних формувань, просування ідей створення так званої «новоросії» та федералізації та популяризації «руского міра».

Проросійські ресурси збирали понад 350 тисяч читачів щорічно. Наразі вебсайти заблоковані.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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