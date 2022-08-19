Львівський суд арештував майно росіян на понад 450 млн грн

Суд Львова наклав арешт на нерухомість підприємства, яке належить громадянам РФ, на загальну суму понад 450 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, суд арештував майно приміщення гуртожитків одного з підприємств, власником якого є громадяни Росії. Правоохоронці встановили, що упродовж 2014-2016 років фігуранти незаконно заволоділи грошима мешканців цих гуртожитків, використовуючи шахрайську схему.

Окрім того, підприємство безпідставно ухилилось від сплати житлово-комунальних послуг, прикриваючись нібито кризою у роботі.

Загальна сума арештованого майна становить понад 450 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про передачу вказаного майна в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення та привласнення офіційних документів, печаток та штампів, службового підроблення здійснюється слідчими ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області (ч.1 ст.188-1, ч.1 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.357, ч.1 ст.366 КК України).