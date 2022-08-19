ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський суд арештував майно росіян на понад 450 млн грн

Анастасія Диняк

|

Суд Львова наклав арешт на нерухомість підприємства, яке належить громадянам РФ, на загальну суму понад 450 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, суд арештував майно приміщення гуртожитків одного з підприємств, власником якого є громадяни Росії. Правоохоронці встановили, що упродовж 2014-2016 років фігуранти незаконно заволоділи грошима мешканців цих гуртожитків, використовуючи шахрайську схему.

Окрім того, підприємство безпідставно ухилилось від сплати житлово-комунальних послуг, прикриваючись нібито кризою у роботі.

Загальна сума арештованого майна становить понад 450 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про передачу вказаного майна в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення та привласнення офіційних документів, печаток та штампів,  службового підроблення здійснюється слідчими ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області (ч.1 ст.188-1, ч.1 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.357, ч.1 ст.366 КК України).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал