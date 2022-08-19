ФСБ намагалась встановити «прослушку» у Верховній Раді, ‒ СБУ

Служби безпеки України викрила спробу фсб встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила вербування спецслужбами рф колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України. До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник фсб під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.

«Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі. Утім на момент початку повномасштабної агресії рф він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів», ‒ йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

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