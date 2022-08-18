У Львові з'явився закапелок Маркіяна Іващишина

Сквер біля Домініканського собору у центрі Львова назвали закапелком Маркіяна Іващишина. Відповідну ухвалу під час сесії 18 серпня прийняла Львівська міська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Ім’я видатного діяча вирішили присвоїти скверу, що розташований між вул. Вірменською та пл. Музейною. Поруч – Домініканський собор та легендарна «Дзиґа», співзасновником якої й був Маркіян Іващишин.

Тепер цю територію назвали Закапелком Маркіяна Іващишина.

Зазначимо, що Маркіян Іващишин був відомим громадським, політичним і культурним діячем. Один із керівників «Революції на граніті» 1990 року. Він помер у Львові 21 травня 2019 року на 52 році життя.

На його честь заснували спеціальну стипендію у галузі культури.

Довідково:

Маркіян Іващишин народився у Львові 6 вересня 1966 року. Очолював Студентське братство, був одним із провідників «Революції на граніті» 1990 року, а з 1993-го створив й впродовж усього свого життя очолював мистецьке об’єднання «Дзиґа».

Маркіян Іващишин також відомий організацією першого у Львові фестивалю української музики «Вивих». Йому належали культові львівські кав’ярні «Лялька», «Вавілон-20», «За кулісами», «Під Клепсидрою», де регулярно у 90-х роках проводились концерти. Саме на одному з таких концертів вперше виступав юний Святослав Вакарчук із «Океаном Ельзи».

Іващишини також був арт-продюсером ранніх проєктів «Океану Ельзи», Руслани, організовував у Львові відомі фестивалі «Флюгери Львова», Jazz Bez.

Також Іващишин був одним із засновників культурологічного журналу «Четвер» та відомої львівської газети «Post-Поступ».

У 2019 році Маркіяна Іващишина нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня за вагомий особистий внесок у розбудову української державності, плідну громадську діяльність та багаторічну сумлінну працю.

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