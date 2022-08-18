У Львові пролікували дітей, які ледь вижили під ракетним обстрілом на Одещині

У Першому медоб’єднанні Львова пролікували братиків Володю та Якова з Одещини. Наразі дітей направили до Австрії, де вони продовжать реабілітацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 1 липня, в селі Сергіївка на Одещині російська ракета влучила у будинок сім’ї Володі та Якова. Унаслідок удару мама та вітчим братів загинули одразу, дітей з-під завалів дістали сусіди.

8-річному Якову в шию потрапив уламок від ракети. Рятувальникам довелося перетиснули хлопчику судину, щоб він не помер від втрати крові. Однак це спровокувало інсульт. Якову знерухомило ліву частину тіла. Окрім того, у нього був перелом правого плеча.

14-річний Володя отримав черепно-мозкову травму, численні поранення обличчя та перелом променевої кістки правої руки.

Поранених дітей спершу доправили до реанімації місцевої лікарні на Одещині, а місяць тому евакуаційним потягом транспортували до лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

З молодшим працювали львівські спеціалісти інтенсивної терапії та анестезіології, а згодом й нейрохірурги. Наразі Яків уже вчиться ходити і рухати лівою рукою. На правій у нього поки що стоїть апарат зовнішньої фіксації.

У хлопчиків залишилася двоюрідна сестра Євгенія, яка повернулася з-за кордону та забрала дітей до Австрії, де вони продовжать реабілітацію. Яків та Володя на прощання сказали, що обов’язково повернуться, коли закінчиться війна.