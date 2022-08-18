У Львові офтальмологи врятували зір недоношеній дитині

У неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні дитячі офтальмологи змогли зберегти зір недоношеному хлопчику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

У лікарні розповідають, що Теодор народився на 24-му тижні у Тернополі. Його вага була лише 560 г. У Львівську обласну клінічну лікарню хлопчик приїхав уже з вагою 1450 г, однак з дуже складною патологією очей – задня агресивна ретинопатія недоношених.

Дитина потребувала швидкої високоспеціалізованої допомоги. На прийняття рішення і операцію було лише 48 годин.

«Враховуючи сам стан сітківки і те, що судин було дуже мало – велика васкулярна зона, тут просто одна лазер коагуляція не допомогла б. Тому, ми спільно із вітреоретинальним хірургами прийняли рішення ввести Анти – VEGF препарат. За два тижні зробили допоміжну лазер коагуляцію, а за місяць – ще одну. Тепер вже точно знаємо, що з очками все буде добре і наш крихітний пацієнт буде бачити», – сказала лікар-офтальмолог Ірина Музичка.

За час перебування у неонатальному центрі Теодор набрав вагу, і уже важить 3 610 г. Незабаром хлопчик повернеться додому здоровим.

Матір хлопчика Олена переконана: «У мого хлопчика буде майбутнє, наповнене здоров’ям. Було так багато переживань і страхів, але тепер я впевнена, що все буде добре, ми побороли найстрашніше – проблему з зором»

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Фото: ЛОВА