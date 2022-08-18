СБУ затримала зрадника, який «провів» до околиць Києва колону російської техніки

Спецслужби викрили і затримали зрадника, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про мешканця Сумщини, якого завербували російські спецслужби. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

Встановлено, що чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення «провів» із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів.

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Після звільнення Сумської області зрадник продовжив співпрацювати із ФСБ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні.

«Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв’язку», – кажуть в СБУ.

Під час обшуків у помешканні зловмисника вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які доводять його комунікацію з російськими кураторами.

Українцю оголосили підозру за ч.1 та за ч.2 ст. 111 (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Його помістили під варту.

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