На «ухилянтах» посадовиця Львівської міськради заробила понад 8 млн грн

Служба безпеки України виявила понад 8 млн грн у чиновниці ЛМР, яку викрили на незаконному вивезені військовозобов’язаних за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Так, СБУ провела обшуки у начальниці одного із районних відділів соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та її спільників, які були працівниками медичних установ.

Правоохоронці виявили у фігурантів:

документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;

два автомобіля преміум класу вартістю понад 75 тисяч США;

понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, чиновниця налагодила злочинну схему: за 1 300 доларів вона за допомогою спільників у медустановах підробляла акт огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Це давало змогу «клієнтам» безперешкодно виїхати за кордон в умовах воєнного стану.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до дев’яти років з ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Окрім того, правоохоронці вже встановили осіб, які встигли скористатися послугою. Щодо них буде окремо прийнято рішення. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників схеми.