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Арештовані білоруські вантажівки передадуть ЗСУ

Анастасія Диняк

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За клопотанням львівських прокурорів арештовані вантажівки, які належать білоруським підприємствам, передадуть на підтримку ЗСУ. Їхня загальна вартість становить понад 4 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, на території одного з підприємств Львівщини виявили вантажні автомобілі, які належали низці підприємств Білорусі, без номерних знаків та із порушенням термінів дозволеного перебування.

Загальна вартість вантажівок становить понад чотири мільйони гривень. Автівки арештували та передадуть на підтримку Збройних Сил України.

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