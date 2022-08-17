У Трускавці в ДТП травмувалися п’ятеро осіб

У Трускавці в аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких є дворічна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у вівторок, 16 серпня, о 16:15 год. на автодорозі Східниця-Пісочна у Трускавці Дрогобицького району. За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Mitsubishi Lancer, 26-річний житель Запоріжжя, зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Benz Vito, яким керував 40-річний місцевий мешканець.

Унаслідок зіткнення обоє водіїв отримали травми. Окрім того, постраждали троє пасажирів легковика, також жителі Закарпаття: дворічний хлопчик, 20-річна дівчина та 23-річний хлопець. Усіх госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.